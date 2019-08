Pareja de Denise Rosenthal frena en seco a usuario que le preguntó si serían padres

View this post on Instagram

El aeropuerto siempre me trae algo de melancolía, de emoción… Sobre todo hoy, que estoy camino a Los Ángeles a producir mis nuevas canciones!! 🥺❤️ Salir de la cotidianidad para viajar y prepararme para comenzar un nuevo proceso me hace concientizar, reflexionar y percibir cosas que en el día a día, no tomo tanto en cuenta. Estoy aquí intentando escribir, con muchas emociones mezcladas, tratando de descifrar mis sentimientos. Entre un lagrimeo, una risa, un calorcito en el pecho y ojos brillosos, siento una felicidad y gratitud inigualable. Se que muchas veces por mi propia autoexigencia y por mi poca capacidad de conformismo, no dimensiono lo afortunada y lo hermoso que han sido estos años de trabajo, de esfuerzo; en un descubrir, buscar, equivocarme, frustrarme, levantarme, seguir soñando poder forjar intensamente mi propio camino e identidad musical. Hoy, se cierra un ciclo, y comienza otro, y me siento emocionada con lo que viene!! Me llevo mis canciones, mi trabajo, mis ideas, mis sueños en la maletita para trabajar en un lugar que siempre quise y soñé en trabajar 💞 Y muero porque escuchen mi nuevo material!!!! La foto uds pensarán no tiene mucho que ver en todo este texto y claro, pero… Además de que es muy bonita, cuan importante es tener y sentir un lugar que entregue lo esencial, una conexión con la realidad, sentir apoyo y contención, amor. El Cami es un compañero tan hermoso, alimenta de una manera muy bella mi fortaleza y mi espíritu. 💞. Gracias a tod@s!! Por su apoyo, por sus mensajes, por la compañía en este largo camino!!! A mi familia a mis amiguitos, a mis compañeras de trabajo!!! Vamos por más!!! 🤩🙊🥺 Gracias a @umusicchile por esta experiencia tan genial!!! Estaré agradecida hasta el fin de los tiempos!!!