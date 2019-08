Alejandra Valle y su última reflexión: “Me condorié, la embarré y pedí disculpas”

Ya han pasado unas semanas de toda la polémica que sacudió los estudios de La Red y dio con la salida de Catalina Pulido y Alejandra Valle de “Intrusos”.

Uno de los últimos mensajes de esta última, que fue despedida del canal tras tratar a Carabineros de “cerdos y ladrones“, fue una disculpa hacia la institución.

“Mis declaraciones puestas así, como si yo estuviera hablando de todos los carabineros, cuando en realidad fue una situación específica, fue lo que me jugó en contra”, expresó en la oportunidad.

Alejandra Valle fue invitada al matinal “Muy Buenos Días” donde se sinceró sobre toda esta polémica: Mi error fue generalizar. Eso evidentemente es terrible. Porque yo entiendo que Carabineros es una institución tremendamente cuestionada y ellos quieren limpiar su imagen. Por eso hago el mea culpa y pedí disculpas. Fueron disculpas genuinas (…) Me condorié. La embarré“.

Recordemos que tras las desafortunadas palabras de Valle, Catalina Pulido no respaldó sus dichos e incluso le solicitó una rectificación por verse involucrada en el debate.

Sobre esto, Valle se mostró optimista: “Le sigo teniendo cariño y quiero que le vaya bien“, expresó.

No obstante, aprovechó la instancia para arremeter contra las redes sociales: “Siento que Twitter se ha transformado en una guerra de escupos. No hay raciocinio, no hay conversación, cualquier cosa que digas puede ser usada en tu contra”, cerró.