Camila Recabarren se confiesa: "Siento que estoy cambiada y no hablo precisamente del físico"

La ex Miss Chile Camila Recabarren realizó una sentida reflexión mediante sus redes sociales, aludiendo al cambio de “mentalidad” que ha tenido durante este último tiempo.

Recabarren manifestó que el cambio no es físico sino que es más profundo: “Siento que estoy cambiada 🙄y no hablo precisamente del físico, no hablo de lo externo, ni de lo superficial… querer es poder !!“, comenzó diciendo en una publicación de su cuenta de Instagram.

Posteriormente la exchica reality comentó que “voy con un rumbo fijo y claro junto a los míos … sin perder el foco 💖“.

Recordemos que Recabarren hace algunos meses confesó estar en una relación con Dana Hermosilla y en julio decidieron tomar sus maletas e irse de vacaciones a África, donde estuvieron por una semana.

“Tay mas cambiada que la csm pero pa bien 👏🏻👏🏻👏🏻 Y creo que falta aún más para todas las metas que se vienen!!! Con todo sino pakeeeeee! ❤️👏🏻”, “Si as cambiado arto para bien me encantas como eres pero hay algo de tu novia que me parece raro y q siento q te opaca no es ataque para nada 😘”, “Estas en el punto perfecto donde trabajamos por cumplir nuestros sueños y esa es la mejor satisfacción 😍”, fueron algunos de los comentarios que le realizaron sus seguidores.

Revisa la publicación a continuación: