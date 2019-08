Desvinculan a Álex Hernández de la dirección del Festival de Viña del Mar

View this post on Instagram

@elfestivaldevina #vina2019 #festivaldeviña2019 el festival me ha presentado a personas y equipos de trabajo notables a quienes agradezco por enseñarme a ser parte de equipos . En el mundo de la música he conocido a muchos pero hay dos que admiro por sus talentos y personalidades amables y generosas ,Humberto Gatica es un crack que conocí leyendo los créditos en vinilos de Chicago , michael jackson y muchos más. Estos meses de trabajo en la obertura 2019 he tenido el gusto de trabajar de la mano con él y si cariño por la música es gigantesco. El otro , @carlosfigueroasalazar el maestro con quien disfrutamos de el trabajo , convirtiéndolo en un juego creativo notable, de vuelos que concretan en un escenario los sueños colectivos de equipo.