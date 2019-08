¿Es tu pareja?: Hugo Valencia publica fotografía junto a un nuevo acompañante

El año 2017 el periodista del matinal de Televisión Nacional Hugo Valencia se quebró en plena transmisión luego de referirse al la ruptura que tuvo con su pareja.

“Me duele porque a uno le dan ganas de que esa persona pueda estar para el resto de la vida, pero ya no fue, y ya no fue porque yo no quiero, porque hay dolores, hay traiciones mutuas, y un montón de cosas que ya dañaron la relación”, fueron parte de sus declaraciones.

Posteriormente el periodista se quiso dar una nueva oportunidad con su ex pareja, luego de que publicara una serie de fotografías junto a él desde Brasil.

En esta ocasión el panelista de “Muy buenos días” publicó una fotografía con un nuevo galán desde Buenos Aires. “#BAIRES2019 El primero de muchos 🐥🐥 ✈️🇦🇷“, fue el mensaje con el que acompañó la postal.

Tras la publicación, sus seguidores no tardaron en comentar y especular sobre quién sería este nuevo acompañante: “Es tu pareja? Guapos los dos 😘😘😘”, “Son pololos???”, “Me encantan como pareja , y sigan viajando y disfrutando 😘😘”, “Quien es tu acompañante“, fueron algunos de los comentarios.

Revisa la publicación acá: