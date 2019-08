Facundo Gómez sobre conducción de "Resistiré: "Odié trabajar en un reality"

El pasado jueves 25 de julio se vivió la gran final del reality transmitido por Mega y MTV “Resistiré”, en el que el exminero Mario Sepúlveda se coronó como ganador.

Tras esto, el conductor del programa Facundo Gómez decidió contar su experiencia mediante un video publicado e su canal de YouTube.

En el registro Gómez expresó que no le agradó trabajar en este programa: “Odié trabajar en un reality“, comenzó diciendo.

Tras esto expresó que “lo primero que tendría que hacer es pedirme perdón a mí mismo por haber hecho lo que hice“.

“Me iba a quedar desempleado y me ofrecieron conducir un reality, y dije: ‘ah, pues, ya estados en dos realities, Big Brothers y La Isla, y me gustaría ser ya no la víctima, sino que el victimario’. Dije, ‘está buena la experiencia, es un reality de supervivencia, como tipo La Isla, con concursos y votaciones. Bueno, orale… le entro”, siguió comentando el mexicano.

No obstante la experiencia no fue como él esperaba: “Vete a la verga… lo difícil que es trabajar en un reality… Lo digo y hasta me estreso“, fueron parte de sus palabras.

Revisa el video completo acá: