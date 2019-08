Lucía López publica potente y esperanzador mensaje en sus redes sociales: "A veces, todo se pone cuesta arriba"

View this post on Instagram

Difícil, sí. La vida, el momento, la primavera. El trabajo, las relaciones, las amistades. Las enfermedades, las faltas, la violencia. A veces, todo se pone cuesta arriba. A veces, las condiciones externas no ayudan. A veces, tu herencia o aquella marca que domina tus estados de ánimo, se hace presente y palpable mucho más, en esta época. Y lo que sucede alrededor, no te ayuda a superarlo. Decir que sonrías, que la vida es para disfrutarla, que no te estreses, dificilmente servirá. Mi cariño y apoyo para quienes sufren de alguna condición o enfermedad que les determina la vida. Para todo el resto, no nos pongamos en riesgo, que el sistema no nos gane. Que no te convenzan con desconfianza, discursos de odio o mal trato. Estrechemos redes, armemos comunidades, que junt@s, sin duda alguna seremos más. En tiempos difíciles, no te restes, no te separes. Únete, pide ayuda, que hay muchos que se sentirán feliz de estrechar las manos. Armemos una ronda. Para eso, hace años aprendimos a ser sociedades. La familia, las amistades, los vecinos, las redes de apoyo, en épocas de incertidumbre, dan esperanzas y contienen. Volvamos al origen. Recuperemos lo bueno de vivir bajo el mismo cielo.