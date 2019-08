"No me importan los estereotipos": Ingrid Cruz publicó un reflexivo mensaje mostrando su figura a sus 44 años

La actriz nacional Ingrid Cruz decidió publicar una fotografía en blanco y negro, acompañada de un reflexivo mensaje, luego de que a principios de julio cumpliera 44 años.

“Estamos trabajando pa estar bien pal verano!!💪 A mis 44 años puedo decir que soy feliz con mi cuerpo❤️“, comenzó manifestando la actriz de la teleserie de Mega “Juegos de Poder”.

Posteriormente, Cruz expresó: “Lo cuido ,como sano y lo disfruto!!! No me importan los estereotipos. Me importa ser feliz y estar sana Feliz martes!! Besos a todos !!!”.

La actriz concluyó con un mensaje dirigido a sus “haters”: “Y si van a tirar mala onda …váyase a otro Instagram. No engancho con la mala vibra“.

Tras publicar la fotografía la actriz nacional se llenó de halagos por parte de sus fanáticos: “Estás como quieres!!!😘❤️”, “Regia ingrid ya quisiera yo llegar a los 44 así de estupenda!!!… 😘”, “Sin palabras👏👏👏👏,,,,,”, “No sabes como te entiendo, tengo tu misma edad y estoy mejor q nunca. Felicidades por ese esfuerzo y ganas de verse y sentirse bien ❤️😘👏👏“, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Revisa acá su publicación: