Así es el atuendo que debe usar Coté López al vivir en Arabia Saudita

La esposa de Luis Jiménez, María José López, ya está viviendo en Arabia Saudita donde el jugador de fútbol encontró un nuevo desafío profesional en el club Al- Ittihad y de esta forma la modelo se fue con todo al lejano país.

Sin embargo hay ciertas costumbres que deberá cambiar desde ahora, como la vestimenta para las mujeres.

En una historia de Instagram se le vio vistiendo una túnica larga y negra, que acompañó con la frase “probándome mi nueva ropa”.

El medio Página 7 habló con ella y declaró que “yo lo encuentro genial. Es maravilloso, lo mejor es que no tengo que decidir qué ponerme”. Además aclaró que no tendrá que usar un velo para tapar su cabeza, porque “para las extranjeras no es obligación. Pero sí tendré que usar abaya (esta especia de túnica) que me tapa del cuello a los pies”.

Coté indicó que si bien no tiene que utilizarla en el condominio donde vive, sí debe ponérsela para salir. “Fui al mall con ella porque tenía que ir al supermercado y a comprar un chip, pero es divertido porque puedo andar con pijama debajo y nadie se da cuenta”.

Respecto a sus primeras horas en Arabia, López comentó que “igual venía un poco temerosa, por todas las restricciones que tienen. Pero lo encontré maravilloso, me encantó el lugar donde vamos a vivir, sobre todo para los niños”.