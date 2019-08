Canal 13 toma importante decisión sobre regreso de Sergio Lagos a "Sigamos de Largo"

Desde el 19 de agosto Francisca García Huidobro y Sergio Lagos conducirán, después de “Amor a la Catalán”, el estelar de conversación “Sigamos de largo”.

Es decir, el programa no solo incorporará al animador sino que también cambiará de horario, pasando del trasnoche al prime.

“Este es un proceso totalmente nuevo, muy distinto a lo que ocurrió en el ciclo del programa el año pasado. Tengo las mismas expectativas de aportar al grupo humano y al equipo detrás de este espacio”, dijo Sergio Lagos a La Tercera.

El animador de “¿Qué haría tu hijo?” comentó además que “es muy importante para nosotros como Canal 13 presentar un proyecto de la mejor forma posible para el horario nocturno. Siento que podemos seguir construyendo un espacio que nos permita invitar al público a tener una conversación con contingencia y que incluya de buena forma a nuestros invitados y a la propia audiencia”.

Lagos -que continuará como panelista en el matinal Bienvenidos- habló sobre su nueva partner: “Creo que ella tiene una personalidad muy definida. En el mundo de las comunicaciones es importante tener un tono, un carácter, una identidad, una voz. Yo voy a tratar de aportar la mía. Nos vamos a escuchar, a conocer, descubrir cuáles son nuestros ritmos y formas. Tiene que ver con lo que más nos gusta hacer: conversar”.

Por su parte, Francisca García Huidobro se declaró”feliz. Contenta. Siento que las cosas se ordenan de la manera que tienen que ordenarse. Espero que seamos, además de cada uno bueno en lo suyo, complementarios, y que seamos una buena dupla que funcione en el programa y, por qué no, en otros proyectos. Sergio es una persona muy lúdica, ‘livianito de sangre’, a diferencia mía que soy más ‘pesada’, entonces tener alguien al lado que te baje un poco y haga las cosas más divertidas y picaronas, es de donde espero agarrar todo lo que pueda para convertirme en un rostro más completo”.

La animadora sobre la nueva apuesta horaria, señaló: “Eso es lo que me parece tan, pero tan maravilloso. Me pasa que mucha gente se queda despierta para ver el programa, pero al otro día tienen que levantarse muy temprano y ahí nos dicen que por qué vamos tan tarde. Creo que ahora se va a correr la voz que estaremos juntos con Sergio, de los temas que vamos a hablar, no sé, se alinearon los planetas. Estoy feliz”.