La reacción de los animadores de "Mucho Gusto" ante la polémica entre Raquel Argandoña y José Antonio Neme

Este martes Raquel Argandoña visitó el matinal “Mucho Gusto” y a los pocos minutos encendió la polémica, parando en seco a José Antonio Neme por una pregunta que hizo respecto a su hija Raquel Calderón.

“Obviamente ahí hay un proceso de la mamá que logra reencontrarse con su hija en un momento de la vida y construir un universo en común que, probablemente, antes fue difícil, porque en la adolescencia la relación con los padres…”, alcanzó a decir Neme.

“Sí, pero yo no vengo a hablar de mi relación con mis hijos. Vengo a hablar de mi relación con la Paty”, sentenció “La Quintrala”.

El programa Intrusos quiso buscar impresiones de los animadores del programa que estuvieron presentes en el momento.

Luis Jara dijo que “me imagino yo que habrá llegado a un acuerdo con el programa para no meterse a ciertos temas y, a lo mejor, José Antonio Neme no lo sabía…”. En tanto, Diana Bolocco dijo que “Raquel es una mujer súper directa. Pero no es malo ser directo. Hay que preguntarle a José Antonio Neme cómo se sintió. Fue una pregunta bienintencionada, pero ella ha sido clara en que no quiere hablar de sus hijos. Me pasó una vez a mí en un programa. Ella es como es. Uno la aprende a querer como es”.

Por último, Karla Constant justificó a Argandoña, indicando que se ha caracterizado por su personalidad. “Fue como ella es. Dijo ‘no’ y ya está (…) Mira, cuando uno es frontal, es mucho mejor”, agregó.