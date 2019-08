Marlen Olivari sufrió golpe en su carrera musical: La "suplantaron" en Spotify

Hace algún tiempo la showoman Marlen Olivarí sorprendió al enseñar su faceta como cantante, lanzando dos canciones en YouTube tituladas “Yo decido” y “Me importa un carajo“, del 2017 y 2018 respectivamente.

No obstante su carrera musical se vio vulnerada luego de que la “suplantaran” en Spotify.

“Ambas canciones (Yo decido y Me importa un carajo) que tengo las subieron a esta plataforma sin mi consentimiento. Esto ya fue informado mediante los abogados de la SCD a Estados Unidos y fueron bajadas, pero quiero saber quién fue el que me hizo esto, porque violaron mi confianza“, partió comentando para diario La Cuarta.

Tras ser consultada sobre la confianza que existe en su equipo, la showoman informó que desearía “estar segura con la gente que estoy trabajando. Si están en Spotify, es porque alguien tuvo acceso al master en algún momento”.

Sobre la identidad de quién la suplantó, aún no se desconoce. “Hace 24 horas fue informada la gente de Estados Unidos y quedaron de decirnos a quién está asociada la cuenta corriente donde está llegando el dinero. Yo no sé si sea mucho en realidad, porque no sé cuánto pague Spotify, pero esto para mí es grave, pues es una suplantación“, cerró Marlen Olivari.