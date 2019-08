Panelista de Intrusos confiesa que Alexis Sánchez coqueteó con ella

La panelista de Intrusos Natalia Mandiola entregó diversos detalles de su vida amorosa y contó que un destacado futbolista le “coqueteó”.

Mandiola expresó que recibió diversas propuestas de Alexis Sánchez, quien hace pocos días fue visto con una mujer en Inglaterra.

Natalia expresó que años atrás el “Niño Maravilla” “me llamó por teléfono, me mandó mensajes”.

A esto agregó que “la primera vez que me llama estaba soltero. Yo estaba en Calle 7. Lo vi una vez en una discoteque, rodeado de mucha gente, muchos amigos”.

Posteriormente comentó que “estuvimos compartiendo no juntos pero si en el mismo VIP, él por su lado yo por el mío. Y uno de sus amigos le pide mi teléfono a una de mis amigas, pero ella no me lo dijo”.

“Me subo al auto, suena mi teléfono y me habla él (Alexis) y me dice si podemos juntarnos el día siguiente, pero hubo algo que no me gustó y di un paso al costado: me invitó a su casa. Era un desconocido para mi y no me iba a ir a meter a su casa”, siguió comentando.

Finalmente la ex “Calle 7” relató que “en Calle 7, me mandó a decir con un productor muy importante de ese canal, de TVN, que quería juntarse conmigo, que incluso me quería invitar a viajar”.

