Se acabó: Héctor Morales confirmó quiebre de su relación con la modelo trans Helenia Melán

El día de ayer hablábamos de las sospechas que había sembrado los nulos comentarios en las redes sociales del actor Héctor Morales y la modelo trans Helénia Melán, dejando pensar que se encontraban separados.

Y así fue. El portal Glamorama entró en conversación con el actor, quien confirmó el quiebre de esta relación que duró 8 meses.

El sitio informó que Morales no entregó detalles de su separación, mientras que se desconoce una versión oficial por parte de la modelo, quien solo hace unos días compartió curioso mensaje en su última publicación: “Si me decepcionas, my heart will kill you. Erase it. Bye.”