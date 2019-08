Catalina Pulido rompe el silencio tras su salida: "La gente es súper mala educada"

La expanelista de “Intrusos” Catalina Pulido fue invitada al late “No Culpes a la Noche” donde finalmente entregó detalles y se refirió a su polémica salida de La Red.

La también actriz, además de comentar cómo Paty Maldonado la aconsejó para salir de este mal momento, se refirió al “juicio público” que sufrió en las redes sociales.

“La gente es super dura, es super mal educada, es super poco empática, pero también recibí harto cariño desinteresado, que eso también me ha llenado harto y una súper buena recepción en el café concert. No me queda otra”, partió comentando.

Luego agregó: “Yo estuve un ratito ahí en el fango pero me dura poco, yo no soy una mina depresiva, soy super tirá pa arriba, de hecho creo que ese es mi gran problema, que no enfrento mucho los problemas”.

Aún así, Catalina Pulido reconoció su error: “Ahora me estoy haciendo cargo por que sí, colapsé, pelé el cable y ahora estoy en la conducta regular”.

Finalmente detalló que pidió disculpas por los incidentes que protagonizó aquel día las personas correspondientes. “Ya habíamos tenido las disculpas necesarias de ambas partes, en la interna. Todo el juicio posterior fue muy sobre actuado. He conocido famosos que hacen otras cosas y delitos graves y ni si quiera salen en las noticias“.

Aquí puedes ver un fragmento del programa: