Diputado Marcelo Díaz responde a usuario en Instagram: "No creo que lo relevante sea quién terminó"

Dicen que Instagram es la red social de la felicidad y estoy de acuerdo con eso. Es fácil hablar acá de momentos bonitos, luminosos, alegres. Pero esta vez iré contra la corriente porque es lo que me parece correcto y justo, especialmente, por lo público que ha sido nuestra situación familiar: No creo que exista una separación fácil, una que no duela, que no entristezca, menos cuando hay hijos de por medio. La nuestra no es la excepción. Compartimos más de siete años de nuestras vidas, con buenos y malos momentos, con alegrías y tristezas, con todo lo que vive cualquier pareja. También compartimos la aventura maravillosa de ser mamá y papá de tres niñas increíbles y fascinantes que alimentan nuestros corazones todos los días. Todo eso se queda con nosotros, es parte de nuestro recorrido por la vida. No creo que lo que nos llevó a tomar la decisión de separarnos incumba a nadie más que a nosotros, pero sí me parece necesario decir, como lo hizo Milla en una entrevista, que seguiremos siendo familia, que por encima de todo están nuestras hijas, que nos mantendrán unidos para siempre, que eso es más poderoso que cualquier diferencia que podamos tener y nos da y dará la fuerza para anteponer su bienestar y felicidad a todo lo demás. Termino estas palabras diciendo que tuve la suerte de encontrarme y compartir la vida con una mujer maravillosa, sensible, inteligente que me enseñó mucho más de lo que yo a ella, que me ayudó a ser mejor persona y a comprender el sentido profundo de la vida y el valor del amor genuino. Que tengo mucho que agradecerte y que, más allá de todo, somos familia. Te quiero mucho @millarayviera