Felipe Camus volvió a Chile para presentar a su polola 12 años menor

El “ex Calle 7” Felipe Camus se encuentra estos días en Chile y viajó desde Bolivia especialmente a presentar a su novia 12 años menor.

“Le vengo a presentar a mi familia y a ustedes”, dijo el Chico Camus al matinal “Muy Buenos Días” de TVN. Ella se llama María Elena, tiene 20 años, y aseguró que “de cariño me dicen Baby”.

“Le dije que yo era muy famoso en Chile, pero fui a varios centros comerciales y no me reconoció nadie. Ni un autógrafo, ni una foto me pidieron, así que menos mal que me invitaron acá, muchas gracias”, bromeó Camus quien actualmente es el animador de “Calle 7 Bolivia”.

De hecho en ese programa se conocieron, pues María Elena competía.

“Yo la conocí ahí”, dijo Camus. “Es contra las reglas que te guste una gladiadora”, añadió Baby.