La atrevida celebración de Antonella Ríos para "el día del orgasmo femenino"

Hoy es el día del orgasmo femenino para celebrarlo y destacarlo como ese momento de extremo placer en soledad o en compañía Pero también para aquellas mujeres que no saben,no creen o quizás no han sentido realmente un #orgasmo que las llene de esa energía erótica y sexual que da ese momento y el proceso. Sientes que son plenos en tu relación ? Es un derecho sentirlos y vamos por eso 💪🏼es… el #orgasmo #climax #extasis #cima El origen del Día Internacional del Orgasmo Femenino comienza en Brasil,el año 2006, el concejal de Esperantina, José Arimateia Dantas Lacerda, impulsó una ley para defender el placer sexual en las mujeres y abordarlo como una cuestión de salud pública. La idea dio la vuelta al mundo a través de las redes sociales y, así, se decidió que el 8 de agosto sería el día en el que obtendría una especial visibilidad al orgasmo femenino. Porque pese a los avances, aún hoy, sigue siendo una suerte de “tabú” con vocación de “libertad”;que piensas tú del orgasmo femenino ? #díadelorgasmofemenino foto post producido por mi #malote