Laura Prieto aclara criticado mensaje que lanzó desnuda por su situación financiera

Esta semana Laura Prieto compartió una publicación en su cuenta de Instagram donde aparece desnuda y si bien recibió más de 77 mil “me gustas” le llovieron las críticas.

Es que a los usuarios no les agradó el mensaje que acompañaba a la imagen: “Yo mirando mi cuenta bancaria… A quien no le pasa que le depositan el sueldo y a los días está en pelotas literal…”.

En este contexto la ex participante de “Resistiré” quiso aclarar la situación en conversación con LUN: “Esto no lo hice para decir que estoy pobre, porque no es así. Lo que hago, como comediante, es observar la realidad y asociar”.

Continuó diciendo que “esto es algo que a todos nos pasa. Soy persona igual que todos, tengo gastos y, es verdad que a principio de mes cuanto te depositan estamos alegres y ya, a la otra semana, estamos todos uuhh”, aseguró.

La uruguaya finalizó agregando que “la gente cree que porque uno trabaja en la tele tiene una vida de rico y famoso, y no es así”.