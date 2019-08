Natalia Mandiola desclasificó antiguo "coqueteo" con Alexis Sánchez: "Me invitó a su casa"

Uno de los nuevos rostros que se integró a “Intrusos” es Natalia Mandiola, quien sorprendió con sus últimas declaraciones tras informar de un antiguo coqueteo con el futbolista Alexis Sánchez.

La actual pareja de Rafael Olarra informó en el programa que en dos oportunidades tuvo contacto con el jugador chileno, pero en distintas épocas. “Me llamó por teléfono, me mandó mensajes“, detalló.

“No me acuerdo bien la fecha. Lo vi una vez en una discoteque capitalina rodeado de mucha gente, muchos amigos. En ese minuto él no era tan conocido, pero ya estaba afuera. Estuvimos compartiendo, no juntos pero en el mismo VIP. Él por su lado, yo por el mío“, agregó luego.

Tras esto, Mandiola contó que uno de los amigos de Alexis le pidió su número, explicando que tenía “intermediarios” para que la prensa no generara especulaciones.

Luego continuó: “Me dice si podemos juntarnos el día siguiente. Pero hay algo que no me gustó y yo doy un paso al costado: él me invitó a su casa. Yo le digo, ‘bueno, si te quieres juntar conmigo, encuentro inoportuno que me invites a tu casa”.

Finalmente Natalia Mandiola aseguró que después de su pasó por “Calle 7” Alexis la siguió llamando, pero no hubo romance.

Aquí puedes ver parte de su confesión: