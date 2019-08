Así se despidió Denise Rosenthal de su pareja antes de viajar a Los Ángeles para terminar su disco

View this post on Instagram

Cada vez que me toca enfrentarme a un proceso importante lejos de uds, se me aprieta un poco mi pechito. Los amo, tanto, tanto. Agradezco cada día tenerlos junto a mi, disfrutar de su amor, compañía y apoyo. Son mi contención, mi conexión a lo esencial. A eso que nos hace vibrar, y soñar. ❤️💫 Nos vemos pronto familia. (En la foto falta la Greta y la Titi 🥺😔) @camilozicavo @farkaselpeyo Pd: Ya me voy a Los Ángeles a terminar mi disco 😱🙌🏽😭💞✈️