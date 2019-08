"Con mucho esfuerzo...": Pangal Andrade reflexiona sobre su anhelo de la casa ecológica

View this post on Instagram

Contemplando un sueño, que se esta haciendo realidad, con mucho esfuerzo y trabajo con mis padres y hermanos, en una tarde fría en el cajón del maipo, acompañado de un rico café @marleycoffee.chile para hacer más agradable el termino de un gran dia. #organico #100%natural @marleycoffee.chile 📸 @diegoastorgafotografia