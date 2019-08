"Las mil y una noches": Así es la historia de amor de los protagonistas en la vida real

Un éxito ha sido la teleserie turca “Las Mil y una Noches” en Chile, cuando se emitió la primera vez en 2014 y también actualmente en Mega.

En este sentido, el amor traspasó las pantallas entre el actor Halit Ergenç (Onur) y Bergüzar Korel Sherezadel), tanto así que hoy esperan su segundo hijo.

Los protagonistas se enamoraron en plenas grabaciones y fue tanto el amor que decidieron dejar a sus parejas y casarse en el año 2009. Además tienen un hijo de nueve años llamado Alí.

Fue el 7 de agosto que la pareja cumplió 10 años de matrimonio, pero no ha estado exento de dificultades ya que los celos les han jugado en contra en algunas ocasiones: “Yo era un picaflor. Muy Salvaje. Tuve un montón de mujeres. Andaba de cama en cama. Vivía de flor en flor, pero Bergüzar y mi hijo Alí me hicieron sentir completo. Ya se acabó mi etapa oscura. Ella y yo estamos indisolublemente ligados“, comenzó diciendo el actor.

“Los celos de Bergüzar amenazaron nuestra relación. Pero no puedo permitirme que una crisis rompa toda nuestra historia y me aleje de mi hijo. No podría vivir sin ellos“, continuó expresando Halit a la revista GQ.

Por su parte su esposa expresó: “Soy celosa, pero sé cómo salir adelante de este tipo de cosas. La familia para nosotros es prioridad”.

Según el medio CNN de Turquía la pareja está esperando su segundo hijo: “Ella no quiere hacer una declaración hasta que su bebé tenga tres meses”.