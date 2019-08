Luis Jara tuvo que ir de urgencia a la clínica: "No puedo hablar de aquí a cinco días ni tampoco cantar"

Durante la jornada de ayer el conductor del matinal de Mega Luis Jara tuvo que ir de urgencia a la clínica tras un grave cuadro viral que le afectó.

Fue mediante sus “historias” de Instagram que el animador publicó diversos videos comentando lo que le había sucedido: “Bueno tomé la decisión de venir a controlarme a la clínica porque claro no no amanecí mucho mejor”, comenzó diciendo.

A esto agregó que efectivamente le afectó un importante cuadro viral: “Pero bueno no es grave lo que tengo, es un cuadro viral si muy fuerte, como los que agarran hoy día”.

Posteriormente afirmó que no podrá cantar durante cinco días: “No puedo hablar de aquí a cinco días ni tampoco cantar”.

“Pido disculpas no es una bata de mi mamá, es de la clínica. Me lo voy a tomar con humor, voy a hacer caso en todo lo que hay que hacer para poder estar bien recuperado, es lo que hay que hacer, me van a dar un medicamento oral nuevo y mucho líquido, mucho cariño y eso que a mí no me gusta que es reposar, lo voy a tener que hacer”, concluyó su mensaje.