Natalia Mandiola realiza fuerte denuncia en redes sociales: "Esta persona me está asustando"

Uno de los nuevos rostros que se integró a “Intrusos” es Natalia Mandiola, quien sorprendió durante la jornada de ayer con una impactante denuncia.

La panelista de Intrusos comentó una situación que le preocupa y tiene relación con una persona que constantemente le envía “regalos y cartas” al canal, pero sin apuntar si quiera su nombre, o sea, lo hace de manera anónima.

“Nuevamente esta persona, no sé quién es, me manda flores al canal, ahora me mandó un oso. “Yo encuentro lindos estos gestos, pero creo que cuando no se identifican es un poco asustadizo“, comenzó diciendo.

A esto agregó que “de verdad, te pido que no me ‘mandí’ más nada si no te vas a identificar, no me vas a decir quién eres porque de verdad que es como raro está situación“.

“Hace algunas semanas les conté que había una alguien mandándome flores al canal , que obviamente uno agradece las muestras de cariño y saben que siempre me doy el tiempo de tener algún tipo de comunicación con ustedes a través de las redes sociales, pero ya no me está pareciendo tierno, ni gracioso, ni nada porque esta persona me está asustando, porque no se identifica, no me dice quién es, y escribe cosas de verdad no pasadas de tono, pero como si nos conociéramos, como si tuviéramos una relación“, siguió comentando.

“Y quiero dejar constancia a través de mis redes sociales”, concluyó el mensaje que Natalia Mandiola publicó mediante su cuenta de Instagram.