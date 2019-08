"Prefiero pasar un día detenida pero feliz": Vale Roth reaccionó con furia por esta razón

La ex “Calle 7” Valentina Roth publicó hace unos días que tiene nuevo pololo, esto luego de haber sufrido complicaciones por un aborto espontáneo que tuvo durante el embarazo de su pololo anterior.

Esto se suma al anuncio de la reactivación de su agenda laboral con eventos discotequeros. Recordemos que hubo un período que se le conocía como ‘la chica terrible de la farándula’.

Pero ahora hace noticia tras tener un día de furia en redes sociales, publicando un potente mensaje a alguien que la ha estado molestando.

“Estoy teniendo una paciencia con una rectm que ya me está superando, acá yo no estoy con las que dicen las señoritas no pelean”, comenzó diciendo.

“Cuando se meten conmigo, mi mino, con mi familia, con el hijo que perdí, esa weona me la topo y sorry, pero no se como voy a reaccionar, prefiero pasar un día detenida pero feliz wn y tranquila, que no me va a wear más la HDP!! Mátate saico de mierdaaaaa y déjame tranquila y deja de crearte instagram falsos fea de mierda. Te pego un solo combo y salí volando, no te metai conmigo”, lanzó Valentina.