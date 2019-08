"Quiérete": Adriana Barrientos responde a las críticas luego de publicar video bailando

Hace dos días la modelo chilena Adriana Barrientos publicó un registro en sus redes sociales donde aparece bailando la canción “Gasolina” de Daddy Yankee, recibiéndome múltiples críticas que apuntaban a su aspecto físico y la manera en la cual baila: “Ridícula”, “tiesa” y “poca cola” fueron algunos comentarios.

Situación similar a la que se generó hoy, debido a que “la Leona” volvió a publicar un nuevo video bailando al ritmo de Sech con su tema “Otro trago”.

“Aquí vamos de nuevo #model #diva #glam #happy mi cruz de @glamourhenriquez mi equipo @asia_bulldogfrances apoyando atrás 🐾🐶”, fue el mensaje con el que acompañó el video en Instagram.

Adriana recibió duras críticas de parte de sus seguidores tras publicar este nuevo registro: “Yo creo q ya no estas en edad de andar haciendo esto….. mi humilde opinión…”, “No te da vergüenza ya no eres tan joven para andar haciendo el ridículo das vergüenza ajena aparte que no tienes ni un brillo”, “Con 43 años wn jaja”, “Quierete”, fueron algunos de los ácidos comentarios.

No obstante, Barrientos no se quedó callada y decidió responder a muchos de los comentarios: