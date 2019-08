Hijo de Maly Jorquiera y Sergio Freire se luce cantando "La Bamba" en redes sociales

El hijo de los comediantes Maly Jorquiera y Sergio Freire es furor en las redes sociales, desatando toda su ternura con sus llamativas expresiones.

En esta ocasión fue la ex integrante de MILF quien publicó un tierno registro donde aparece su hijo Lucas cantando al ritmo de “La Bamba”.

La actual panelista de “Sigamos de largo” de Canal 13 acompañó el registro con el siguiente mensaje. “Buen día!! Por la mañana siempre es bueno una… Bamba Bamba!!! 😅😅😅😅😅😅😅😍😍😍😍😍😍😘😘😘😘😘😘“.

El video cuenta con más de 123 mil reproducciones hasta ahora y diversos comentarios positivos, tales como: “Awwwww si el no tiene por donde salir piolita jajajajajajajjj escandaloso como los papis ❤❤❤❤❤❤”, “Nooooo que rico 😍😍😍😍 me mato con el elefante 😂”, “Lo que se hereda no se hurta, qus cosa más rica y divertida“.

Revisa el video a continuación: