Isidora Ureta y su sueño erótico con la esposa de Julián Elfenbein: "No entendía por qué me había pasado esto"

Durante una nueva emisión del programa de conversación “Podemos Hablar” de Chilevisión, la periodista y surfista Isidora Ureta realizó una impactante confesión sobre Daniela Kiberg, la esposa de Julián Elfenbein.

Cabe mencionar que los invitados en este capítulo fueron el comediante León Murillo, la actriz Malucha Pinto, el cantante Pablo Ruiz, el chico reality Sebastián Ramírez y la diputada Marisela Santibáñez.

Durante el desarrollo del programa, los invitados tuvieron que responder a la pregunta si habían tenido algún sueño erótico con algún personaje de la televisión.

Fue en este contexto que Marisela Santibáñez afirmó que efectivamente había tenido un sueño erótico con Vicentico.

Por otra parte, la surfista Isidora Ureta confesó que había fantaseado con la esposa del conductor del programa.

“Yo trabajo en ‘Abrazo de gol’ todas las tardes y entrevisté a tu señora, y al otro día tuve un sueño erótico con la Daniela”, fueron las palabras de Isidora.

Posteriormente comentó: “Yo después me la topé en la noche y le dije: ‘tengo que contarte algo’. Yo llegué a Abrazo de gol y no entendía por qué me había pasado esto, le comenté y se cagó de la risa”.

Tras las palabras de la periodista, Elfenbein respondió en tono de broma: “Quiero decir que yo creo en los tríos”.