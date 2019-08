Catalina Pulido responde a usuario que la tildó de "cuática" en redes sociales

Hace algunos días te contábamos que la expanelista de “Intrusos” Catalina Pulido había sido invitada al late “No Culpes a la Noche” donde finalmente entregó detalles y se refirió a su polémica salida de La Red.

“La gente es super dura, es super mal educada, es super poco empática, pero también recibí harto cariño desinteresado, que eso también me ha llenado harto y una súper buena recepción en el café concert. No me queda otra”, fueron parte de sus palabras.

Esta vez decidió contestar a una usuaria de Instagram llamada “Pamelilla222”, quien le comentó: “Flaca.. Ya no te sigo mas eres muuuy cuatica…. Bye“.

Ante estas palabras Pulido no se quedó callada y decidió responder de la misma manera: “@pamelilla222 que cuatico a esta hora este día 😱”.

Cabe recordar que la ex panelista de Intrusos se unió al show teatral de las conductoras Patricia Maldonado y Raquel Argandoña “Las Viejas Juliás”, quienes se presentaron el fin de semana pasado en el casino Enjoy de Santiago.