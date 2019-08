Alejandra Valle de nuevo en la polémica por controversial saludo del Día del Niño

Si bien está alejada de la televisión tras su polémica salida de La Red, Alejandra Valle continúa siendo una activa usuaria de Instagram.

En ese contexto este domingo publicó una foto con sus dos hijos con un mensaje que no pasó desapercibido por el uso de lenguaje inclusivo.

“Siempre niñes en nuestro ❤️ #mama #madreehija #madreehijo#diadelniñoylaniña“, escribió.

Tras ello, seguidores la criticaron por el uso de la “e” y por separar “niño” de “niña”.

“No puedo entender a esta señora nuestros niños son niños y niñas genérico o no te lo enseñaron en la escuela de periodismo? Tu obligas a hacer distinciones estupidas. No importa el genero para nosotros son todos amados”, le dijo una seguidora.

Valle no se quedó muda y respondió: “yo no la estoy obligando a nada, ni siquiera a seguirme. Saludos y trate de ser más tolerante con la forma de expresarse de los demás. El idioma está vivo, muta, cambia. Sldos!”

“Día del niño obviamente se refiere a niñas y niños sera necesario eso de niñes? No creo esta demás. Feliz día a todos por igual que vivan y sean niños (as) como debe ser sin imponerles la “moda””, fue otra de las críticas.

“Yo no escribo niñes x moda. Creo en una realidad no binaria“, le respondió la periodista, para después agregar en otra crítica: “si no lo compartes, no lo uses. Nadie te obliga a hacerlo”.