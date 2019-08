"Contra viento y marea": "Pancho" Saavedra se emociona al conocer a mejor amigo de Benjamín

En el último capítulo de “Contra viento y marea” de Canal 13 se pudo observar la historia de Benjamín, un niño de 7 años que envió un video a la producción expresando su sueño: que sus padres se pudiesen casar.

Esta historia conmovió al conductor del espacio, quien no pudo contener el llanto al conocer Benjamín, que había sufrido una operación por un tumor cerebral.

Finalmente y gracias al apoyo de la producción de “Contra viento y marea”, los padres del niño pudieron cumplir su anhelado sueño y casarse.

En este sentido, hubo alguien que destacó por su divertida y espontánea personalidad, y que logró cautivar a Francisco Saavedra.

Hablamos del mejor amigo de Benjamín, Joaquín, quien llamó la atención de los telespectadores.

“Oiga yo tengo polola, ¿usted puede casarnos? ¿O conseguirse a un cura que lo haga?”, expresó el niño, causando una carcajada en Saavedra.

Posteriormente contó un poco más de su historia: “Soy amigo del hospital del Benja, él también está operado, me encontré con él y nos hicimos amigos (…) yo tenía un tumor cerebral, no veía con este ojo (el izquierdo), me operaron tres veces en una semana”.

Al escuchar por lo que tuvo que pasar Joaquín, el conductor se comprometió a acompañarlo en todo el proceso de su recuperación.

“Aquí estoy bien, recuperándome, con toda la fuerza. Echándole para adelante como siempre, muchas gracias”, se pudo ver un video donde aparece Joaquín.