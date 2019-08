"El Chispa" respondió a las duras palabras de Claudia Schmitd: "Quizás aún no me ha olvidado"

La semana pasada la panelista de “Intrusos” Claudia Schmitd recordó gratuitamente uno de sus romances en el programa. Hablamos de la relación que mantuvo con Juan Lacassie, más conocido como “El Chispa”.

Cabe recordar que ambos salieron del reality “Mundos Opuestos”, donde mantuvieron una relación de un par de meses y él le regaló un anillo, porque tenía planes de casarse con Schmitd.

“Yo sabía que me había divorciado hace poco y las mujeres debemos esperar nueve meses para casarnos otra vez. Quería jugar. Yo lo usé y lo reconozco“, señaló Claudia en la oportunidad.

No obstante, estas palabras fueron tomadas por “El Chispa”, quien aseguró que esta situación “ya está en el olvido“.

“No pensé que alguien sería capaz de seguir haciéndome daño después de seis años. Está casada y feliz, por lo que ella me contó hace poco… pero quizás aún no me ha olvidado. Me imagino que no es lo mismo un cabro de 25 que un caballero de 60″, replicó el ex chico reality a diario La Cuarta.