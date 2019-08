"Es una mujer que no te quiere": Clovis Nienow recibió ácidos comentarios por fotografía con Francisca Undurraga

Hace algunos días la pareja conformada por Francisca Undurraga y Clovis Nienow, ex participantes del reality de “Resistiré“, viajaron hasta San Pedro de Atacama para disfrutar de sus paisajes.

Desde ese lugar que Clovis publicó una fotografía junto a Undurraga, generando amplias críticas de parte de sus seguidores, que ascienden a más de 600 mil en Instagram.

Muchos comentarios apuntaban a que “Francisca no le convenía a Clovis”, debido a la actitud que ha tenido la modelo desde que se incorporaron al reality.

“Oh Te me caiste , Te doy asta fin de año , y ya fue para ti , es una mujer q no se quiere , y eso no te hace bien a ti , para el momento, talves , 😒😒😒”, “Pobre clovis 😣”, “La panchita en mi Tierra se le llaman las mosquitas muertas, Mas peligrosa!! Jajajajaja Esito mi Clovis, ya por lo menos estas claro de que lo que no consigue en casa lo busca en la calle”, “No me gusta esta mina para clovis,la pancha le sirve el seba tal para cual”, “Pobre globis 😲😲😲😲? Con esa ?“, fue la tónica de los comentarios que recibió el mexicano.

