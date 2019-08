Ex participante de "Resistiré" genera opiniones divididas por manifestarse en rechazo de la adopción homoparental

Hace algunos días el ex participante del reality “Resistiré” Sebastián Ramírez publicó una fotografía en sus redes sociales que generó amplio debate en los usuarios.

En esta fotografía, el exchico reality se manifestaba en contra de la adopción homoparental: “Yo estoy en contra de la adopción homoparental (…) el adoptar a un niño chiquitito es lo mejor, el padre y la madre, un hombre y una mujer, hay cosas que sólo enseña una mujer“, se pudo leer en la imagen.

No obstante, el registro fue eliminado de su Instagram según lo declaró el propio Sebastián en una nueva fotografía.

Esto generó un amplio debate en sus seguidores, quienes apoyaron su publicación aludiendo a la “libre expresión”, mientras que otros la cuestionaron.

“Libre expresión, estamos claros!! Solo q esta vez no comparto tu pensar, pero no es necesario irse en la profunda agrediendo por que piensas distinto en este tema. Lamentablemente hay personajes que les falta y no entienden q todos pensamos y sentimos distintos!!”, “No te borran por que si los wns te denuncian la foto por el comentario jsjshs”, “Donde quedo la libre expresión”, fueron algunos de los comentarios.