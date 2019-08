Marisela Santibáñez cuenta polémica situación vivida con un asesor de un diputado

En un nuevo programa de “Podemos Hablar” conducido por Julián Elfenbein, la diputada Marisela Santibáñez comentó una delicada situación que vivió con un asesor de un diputado.

La actriz de profesión comentó un episodio que ocurrió el verano del año pasado durante la Fiesta de los Abrazos del Partido Comunista.

Fue en ese lugar donde dijo la recordada frase “¡bien muerto el perro!”, aludiendo al fallecido Jaime Guzmán.

Tras esto, Marisela pidió disculpas por la frase mencionada, para posteriormente ser multada por la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados.

Fue en este contexto que la diputada comentó lo que había sucedido antes de emitir la polémica frase: “Eso fue lo que a mí me jugó una mala pasada, la pasión que le puse en ese momento. ¡Nadie sabe! O saben muy pocos, lo sabe por lo menos la Comisión de Etica del Parlamento, que yo venía de una llamada telefónica a las 5 de la mañana de un asesor de un diputado pidiéndome sexo oral. ¿Eso no es importante? No es importante, porque a la Marisela“.

Luego explicó que la llamada fue realizada por “un asesor de un diputado. A las 5 de la mañana me escribía: ‘y voy a tu casa’. Sabía donde yo vivía y yo vivo con mi madre, tú lo sabes (le expresa a Julián Elfenbein). Yo vivo con mamá”.

“Entonces, ya estamos en un tema que viene con el tema del acoso sexual, que no había ninguna instancia real, un protocolo de acoso sexual no hay, ni siquiera en el tema de las federaciones deportivas, que ahora hay. Ni tampoco en el congreso. Pero eso hoy día parece ser una excusa de lo que yo dije”, concluyó.