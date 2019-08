¡Parecen calcadas! Angélica Castro publica registro junto a su hija y recibe aplausos de sus seguidores

View this post on Instagram

Muy inspiradas con @laudelafuentec cantando “Anything” de mi querida amiga Alison Coster @willydog73 Un tema maravilloso que siempre le canto a Lau!! “Tu puedes ser TODO lo que tú quieras ser, en este mundo!!” Que nunca se nos olvide!! 🙏💪🏻😘 Amazing song that always inspire us ! Never forget that “You can be anything you want in this whole world!!” Love you!! #singing #Fun #momanddaughter #Inspiradas