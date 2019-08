Tere Kuster no aguantó las lágrimas tras recordar su infidelidad en "Resistiré"

Durante la jornada de hoy “Mucho Gusto” contó con la presencia de los ex chicos reality Tere Kuster y Gabriel Martina, quienes detallaron su paso por “Resistiré” y hablaron de su relación.

A esto se sumó la infidelidad que cometió Kuster con “Fede”, donde explicó lo ocurrido: “Lo dije la vez pasada y lo vuelvo a repetir, yo no me justifico bajo ningún concepto, yo me hago cargo de lo que hice, sé que la cagué, él lo sabe (…). Pero la realidad es que estar ahí adentro en que las condiciones eran terribles, personas que no te bancas, son cosas que se van sumando. Yo encontré una contención en Fede, yo con él me confundí, yo no dejé de amar a Gabriel“.

Tras esto, Paty Maldonado lanzó una reflexión: “Se fijan que nos estamos dando vuelta en un tema donde él perdona a la chiquilla y nos parece algo como ‘qué tremendo hombre, hay que condecorarlo’. ¿Cuántas mujeres perdonan infidelidades y nadie repara en eso, porque estamos acostumbrados a que sea al revés? ¿Por qué nos parece tan curioso que un hombre perdone?”, señaló.

Por último revivieron imágenes de lo ocurrido en “Resistiré”, donde Tere no logró contener las lágrimas: “Me da vergüenza, no me gusta verme así porque no se lo merece y tampoco me reconozco. Entonces me da vergüenza el haberme comportado de esa manera“.