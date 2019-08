"Ya no estás en edad": Lucho Jara salió a defender el estrambótico y colorido pelo de Paty Maldonado

El pelo de Patricia Maldonado es una de sus características intrínsecas. Es imposible de confundir y ella está orgullosa de tener un estilo único. Por eso mismo mostró su último teñido en redes sociales.

A través de Instagram, adjunto a su colorida cabellera morada, escribió: “Esto es para que ustedes vean que el trabajo de teñirse sola no es nada fácil !¡¡!!!¡¡PERO ME ENCANTA!¡¡¡¡!¡¡¡!”.

Frente a varios comentarios positivos, también hubo críticas. “Qué feo esos colores de pelo ¿no crees que ya no estás en edad de usar esos colores?, mira tu carnet, creo que ya no eres una lola”, comentó una usuaria.

Ante esta reacción, su compañero del matinal “Mucho Gusto”, Luis Jara, no guardó silencio y comentó de vuelta. “Que use lo que le dé la gana. La vida no se vive en base al carnet de identidad. Se vive en libertad y en plenitud. Es una linda fórmula. Se la recomiendo. Con cariño”, dijo.