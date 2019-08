Así reaccionó Pato Torres tras muerte de actor de "Don Floro"

Con tristeza el actor Patricio Flores recibió la noticia de la muerte de Eduardo Mujica Solimano, colega con el que estaba preparando un proyecto que abordaba el temadel cyberbullyng.

Según contó al portal Página 7, la obra la estaba produciendo Mujica: “Estaba muy entusiasmado… estoy conmocionado con la situación de Eduardito. Ayer teníamos reunión y no llegó”.

Torres, sin embargo, tampoco pudo asistir. “Yo avisé. Di mis explicaciones. Pero él tampoco llegó. Y fue raro, porque era uno de los más entusiastas”.

“Me llamaron y me enteré telefónicamente. Fue un golpe tremendo, no me lo esperaba”, expresó.

Torres además habló sobre la supuesta depresión endógena del actor, que el año 2016 contó en un programa cristiano. “No tenía la más mínima idea. Imagínate que yo trabajaba con él y era tremendamente tirador para arriba. Nos fuimos a Buenos Aires en el verano y jamás vi un indicio de depresión”, dijo.

Agregó que “para mí todo ha sido inexplicable, recién me empiezo a enterar. Era un joven tremendamente buena onda, un espíritu impensable que pudiera tomar una decisión como la que tomó”.