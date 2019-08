Christell Rodríguez lloró en plena emisión de "Gran Rojo" por esta singular razón

Este martes Christell Rodríguez tuvo un emotivo momento en el “Gran Rojo” pues se le vio completamente afectada por “un tema personal” del que no quiso dar detalles.

Si bien en el capítulo de este lunes tuvo la presentación más débil, hoy dijo que las razones de su tristeza iban más allá. “Tuve problemas con la presentación, pero esto es así. Espero que la próxima sea mejor”, dijo para luego romper en llanto.

“Es un tema personal que tiene que ver con mi exposición. Es algo ajeno a la competencia, me estuve aguantando todo el día. Es algo que no me debería afectar, pero llega un punto de quiebre”, comentó entre lágrimas.

“Sé que me la puedo, llevo muchos años luchando por una oportunidad y lo seguiré haciendo, porque es lo que amo”, agregó recibiendo el aplauso del público.

Recordemos que en las últimas semanas Christell fue criticada nuevamente por su peso al subir videos a Instagram, lo que algunos creen que sería el motivo de su actual tristeza. En Twitter, en tanto, recibió apoyo:

Christell es un gran talento..ella no está así por lo de la capilla,si no por la gente ociosa que se burla de su peso..solo decir,que la aplaudo por lo buena cantante que es y por lo buena comunicadora ..Vamos Christell ignora a los ociosos mala onda y mala clase. #GranRojoTVN — Marcela Lopez (@jm_marcela) August 14, 2019

Pusha la Christell para mi que no se adapta al programa ojlas no se vaya este viernes #granrojotvn — Deysi Castillo (@Deyyssitta) August 13, 2019