Cristián Natalino a Christell en su primera presentación: "Creo que tuviste muchas desafinaciones"

El pasado 7 de agosto te contábamos que el programa de Televisión Nacional “Gran Rojo” había recibido diversas críticas de parte de los televidentes por la incorporación de dos nuevas participantes al espacio.

Se trataba de Christell Rodríguez y Javiera Flores, quienes fueron criticadas por no haber participado antes en el programa y haberse incorporado este mes.

Sin escuchar los reclamos, la cantante Christell realizó su primera presentación sobre el escenario interpretando la canción “Shallow”. El jurado al momento de evaluarla tuvo divididas opiniones ya que según ellos la cantante desafinó en algunos momentos.

En este sentido, Christell manifestó que “tenía muchas ganas de sentir esto. Es la incertidumbre de saber cómo me miden, además que la competencia está súper difícil, están en un nivel muy bueno”.

El jurado Natalino al ver la presentación expresó que “es natural que tengas nerviosismo en una primera evaluación. Partamos por lo bueno: tienes un color de voz característico pero creo que tuviste muchas desafinaciones“.

Mientras que Neilas Katinas afirmó que “se nota mucha diferencia cuando tú llegaste las últimas veces para mostrar tus canciones y hoy te note súper nerviosa, no solo la voz, sino que también tu corporalidad me estaba diciendo ‘tengo miedo’. No proyectaste la emoción, la voz”.

Finalmente la presidenta del jurado, Maitén Montenegro declaró que “para ser tu primera presentación, amerita que te ponga esta nota, 5,2 para ti, pero espero que sea mejor en la próxima oportunidad”.

Cabe mencionar que la cantante tuvo un 5,3 de promedio.