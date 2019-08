Daniela Vega revela su nuevo proyecto y saca aplausos en sus seguidores

View this post on Instagram

Mi chiquillada ! estamos ensayando mucho para una nueva peli 🤭 y preparando la llegada de una reina espectacular para #PeacePeaceNowNow Finde intenso y productivo. Uds, que hicieron? la pasaron bien ? Les deseo una feliz semana a mi hermosa y jovial chiquillada ❤️