Ignacio Gutiérrez se puso "serio" para enviar reflexivo mensaje sobre cuidado del medio ambiente

Aunque la vida debemos.enfrentarla con mucho sentido del humor , me pongo serio para pedirles que avancemos rápido por el cuidado del medio ambiente . Si ya le dijimos adiós a las bolsas plásticas, por que no seguimos con los envases de shampoo , detergentes y otros ? Busca dispensadores de estos, lleva tu envase de vidrio y rellena!!! Y es más barato ! #recicla #medioambiente #cuidadodelplaneta #dispensadores #chaoplastico #actuemoshoy @ivantorres_meteorologo