"No voy a ir nunca más a un matinal": Bombo Fica llegó a Mucho Gusto y le dijeron que no estaba citado

Un bochornoso error de producción se vivió este lunes en el matinal “Mucho Gusto”, de Mega. No se vio en pantalla, pero el enojo de Bombo Fica quedó patente en el canal y zanjó que no asistirá más a estos espacios televisivos.

En conversación con La Cuarta, el humorista explicó que fue invitado al matinal hace algunos días. Pero cuando llegó, le dijeron que ya no iba salir al aire. Según el Bombo, reorganizó toda su agenda para asistir. “Es una falta de respeto, uno prioriza entre diversas cosas para ir a estos lugares y ellos juegan con tu tiempo”, dijo.

“Recibí las disculpas correspondientes por parte de un productor y los altos mandos, pero de todas maneras es una lata pasar por algo así”, lamentó. “No voy a ir nunca más a un matinal”, agregó.

El mismo medio consignó la explicación del matinal. “No se le avisó que se había cambiado su participación. Cuando llegó se manejó mal la situación. Le dijeron que no estaba citado. Me comunicaron la situación y yo le ofrecí que saliera igual al aire, porque me quedaba una hora y media de programa”, aclaró Pablo Alvarado.

Finalmente, Bombo Fica rechazó el ofrecimiento y se fue enojado.