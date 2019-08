Consuelo Saavedra narra invitación que le hizo Plácido Domingo: "De repente podemos comer después"

Durante la jornada del martes se dio a conocer las denuncias que recibió el cantante, director de orquesta y actual director general de la Ópera Nacional de Washington Plácido Domingo por supuesto acoso sexual.

Los testimonios de las nueve mujeres que denuncian al cantante español fueron publicados por la Agencia Associated Press, y sólo se identifica el nombre de una de estas mujeres, la mezzosoprano Patricia Wulf. Serían ocho cantantes y una bailarina las denunciantes.

En este contexto, según consigna la agencia estadounidense, Plácido habría presionado a las víctimas en los primeros años de sus carreras para que ellas tuvieran relaciones sexuales con él, y a cambio él les ofrecía trabajos.

Tras esta darse a conocer esta noticia la periodista Consuelo Saavedra detalló una particular situación que vivió con el cantante, en su programa radial.

Saavedra manifestó que no percibió ninguna actitud de “acoso” por parte del cantante, pero sí un disimulado “coqueteo“.

“Le dije ‘¡Plácido Domingo!’, como que me sorprendí, un famoso, qué se yo, a los veintitantos. Él se detiene y me conversa. Me dice ‘ah, ¿de dónde tú eres?’, pero no, no se me tiró encima. ‘Hola, ¿de dónde vienes?’. Y yo ‘estoy visitando Nueva York por primera vez, qué lindo, soy de Chile’, ‘qué lindo Chile’. ‘¿Y usted en qué está?’. Y no me acuerdo qué ópera era, pero estaba ensayando la ópera”, explicó.

A esto agregó: “Estrenamos la semana pasada. ¿Te gustaría venir al ensayo? Tenemos ensayo general. Viene la prensa. Feliz te invito al ensayo. Además, soy socio de unos restaurantes aquí, en Nueva York. De repente podemos comer después. Y tal, te invito a mi restorán”, fue lo que le dijo Plácido a Consuelo, según lo que relató.

“Yo le dije ‘ya, genial, puedo venir con mi marido…’. Y se acabó la discusión, pero súper amable. Me dijo ‘por supuesto, llama a este número de mi mánager y dile que te encontraste conmigo para que te dé entradas al ensayo"”-

Tras la invitación, la periodista asistió al ensayo general de la ópera del español.