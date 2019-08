Cristián de la Fuente realiza profunda reflexión: "La televisión está en crisis"

View this post on Instagram

Ya son 19 vueltas alrededor del sol que celebro contigo, desde ese cumpleaños en “Manning” donde no sabíamos que la vida nos iba a unir… hasta ayer en donde lo celebramos los 3 junto a nuestros amigos que se han convertido en familia. Pero hoy celebramos un día especial ya que celebras el día que más esperaste en tu vida y el que más disfrutas… ser mamá. No solo eres mamá, eres la mejor mamá que Laura pudo tener y eso es porque tuviste un gran ejemplo a seguir… una mujer que te enseñó las cosas importantes de la vida… las simples… te enseño el valor de la familia, el siempre unir a las personas y el reír cada día ya que momentos para llorar muchas veces sobran. La prueba del trabajo que has hecho como mamá está a tu derecha en la Foto… La Niña mas hermosa y feliz del planeta y no digo feliz porque lo tenga todo o porque la vida sea perfecta, sino porque tú le has enseñado que en la imperfección está la felicidad, que ser feliz es una decisión y no un resultado.. Si admirabas a tu mamá por como fue, créeme que desde el cielo ella te ve orgullosa del trabajo que haces día a día… eres la mejor madre del mundo y gracias por darme el mejor regalo… nuestra Lau… te amamos. #felizdia #mothersday #diadelamadre