Diputado Marcelo Díaz: "Hace más de 15 años que voy casi todas las semanas al psicólogo"

Fue a fines de julio que la conductora de televisión Millaray Viera anunció su quiebre sentimental con el diputado Marcelo Díaz, causado sorpresa en muchos de sus seguidores.

Posterior a eso, el diputado decidió visitar el programa de Chilevisión “Podemos Hablar” para contar un poco de su experiencia y manifestando que “siempre estarán unidos”.

Durante esta jornada Díaz habló nuevamente acerca su separación y declaró que “no hay separaciones indoloras; quizá lo más difícil es que me gustaría vivir es que me gustaría vivir este momento más íntimamente y no tener que andar contándolo, pero es el costo de ser una figura pública”, manifestó en conversación con La Segunda.

Sobre la revelación de Millaray sobre su separación manifestó que “estuvo bien, ayudó a contener la situación de un modo más razonable, sobre todo porque tenemos tres hijas que son lo más importante para nosotros”.

Además declaró que “he tratado de vivirlo solo, no soy muy de buscar contención, me cuesta, quizá no es bueno (…) hace más de 15 años que voy casi todas las semanas al psicólogo. Ahí dreno. Soy para dentro con este tipo de cosas, desde chico”.

Finalmente manifestó que “tuve la suerte de encontrarme con una mujer maravillosa, nunca tuve una mejor, partner total, mucho más de lo que la acompañé a ella. Estuvo conmigo en todas, no tengo nada de qué quejarme“.