"Es el niño bonito del minuto": César Barrera se lanzó contra Roberto Cox por su trabajo en CHV

La semana pasada el periodista Roberto Cox debutó como el nuevo conductor del noticiario central de Chilevisión, lo cual generó un amplio debate en las redes sociales, con opiniones divididas.

Las críticas que ha recibido el comunicador de 35 años han sido varias y la mayoría aluden a su origen social y lo catalogan de apitutado.

“Dicen que llegué a CHV ‘apitutado’ por ser de apellido Cox y venir de colegio particular, pero yo llevo años trabajando. Soy periodista desde 2005, fui corresponsal de TVN y Canal 13 durante 9 años”, se defendió Cox en una antigua oportunidad con Publimetro.

Pero esta defensa no fue suficiente. Desde La Red, el periodista Cesar Barrera recordó alguno de sus tweet donde respalda su cuestionamiento contra el conductor.

“Él escribió el 25 de julio del 2013 (en Twitter): ‘¿Por qué pueden haber avenidas Allende y no puede existir una calle 11 de septiembre? La memoria histórica es de todos y no de algunos“, afirmó.

Luego agregó: “Ese mismo año también escribió, para contextualizar, un mes siguiente: ‘Por el compromiso que Pablo Longueira tiene con Chile lo de su enfermedad debe ser muy grave. Me parece de una bajeza reírse de su situación“.

Fue así como Barrera arremetió contra Cox, aclarando sí, que no tiene “nada con el tema político que tenga él, a mí no me genera nada“.

No obstante, cuestionó sus conexiones políticas, informando que es hijo de un embajador. “Él tiene distintas conexiones políticas mucho más potentes que muchos profesionales pueden acceder a ese punto“.

Tras esto sumó sin anestesia: “Entonces de ahí en adelante me parece que todo lo que le están dando es una regalía, me parece a mí que él es el niño bonito del minuto. Y que el puesto que está ocupando no se lo merece“.

Finalmente Barrera recalcó que su opinión es “ultra personal”, además de que insistió en que Roberto Cox “no debería conducir el noticiero de Chilevisión. No le suma al Canal, le resta“.