Benjamín Vicuña recibió conmovedor regalo de amiga de su fallecida hija Blanca

Benjamín Vicuña recibió un inesperado regalo por parte de una amiga de su fallecida hija Blanca. El actor chileno se mostró feliz y emocionado con la sorpresa en una entrevista al programa radial argentino Basta de Metro 95.1.

“Algo que duele mucho es que las fotos de Blanquita se acaban, son siempre las mismas, y hace poco me llegó un regalo maravilloso que valoro mucho”, dijo Vicuña.

“Me escribió una chica, Lucía, de Santa Fe y me dice: ‘vos no me recordás, pero en 2012 me hice amiga de tu hija y tengo muchas fotos y videos. Mandame un mail así te las paso”, reveló el actor sobre el mensaje que recibió en su cuenta de Instagram

Es necesario recordar que la hija de Vicuña murió a la edad de seis años, en septiembre de 2012. El actor mantiene viva la memoria de la pequeña compartiendo fotos constantemente en sus redes sociales y dedicándoles emotivas palabras.